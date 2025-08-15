реклама

Старият Азис се завърна с рокля

15.08.2025 / 21:43 0

Кадър Инстаграм

Попфолк певецът Азис отново се върна към роклите. Той публикува снимки и видео, облякъл синя рокля на пайети. Към визията си той бе прибавил сини слънчево очила и маратонки.

Припомняме, че изпълнителят привличаше особено вниманието на публиката с ексцентричните си тоалети, които носеше на сцената и с които приличаше на драг куин.

Когато Емануела си забрави роклята вкъщи, веднага следват проби за концерта ми на 14-ти февруари, написа той във фейсбук.

Последователите му определено се забавляват с начина, по който му седи роклята.

 

