Стармър: Илон Мъск се намесва в нашата политика

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Британският министър-председател Киър Стармър отправи остра критика към собственика на социалната мрежа „Екс“ (X) Илон Мъск заради активните му публикации по случая с Хенри Новак, който почина след нападение през декември миналата година. Изявлението на Стармър беше цитирано от „Гардиън“.

Според лидера на британското правителство Мъск през последните дни активно коментира вътрешната политика на Обединеното кралство и се опитва да „посее разделение“ в обществото. Стармър подчерта, че подобна намеса не отразява ценностите на британското общество, пише novini.bg.

„Мъск отново се намесва в нашата политика, опитвайки се да всява разделение. Това не е същността ни като държава“, заяви министър-председателят.

Повод за критиките станаха многобройните публикации на Мъск в социалната мрежа „Екс“, посветени на убийството на студента Хенри Новак и последвалия съдебен процес. Според британски медии през последната седмица милиардерът е публикувал или споделил около 110 съобщения, свързани с британската политика.

Мъск обърна специално внимание на случая „Новак“, като подкрепи тезата, че младият мъж е станал жертва на „анти-бял расизъм“ от страна на полицията.

В публикациите си той също така многократно изрази подкрепа за десни политически сили във Великобритания, включително партиите "Реформирай Обединеното кралство" на евроскептика Найджъл Фараж и крайнодясната "Възстанови Британия".

Случаят с Хенри Новак предизвика широк обществен отзвук, след като стана ясно, че полицаи са поставили белезници на тежко ранения студент след фалшиви твърдения на нападателя за предполагаемо расистко поведение от страна на жертвата.

На фона на общественото недоволство в град Саутхемптън по-рано се проведоха протести, част от които прераснаха в сблъсъци с полицията.

Изявлението на Стармър идва в контекста на продължаващите дебати за влиянието на големите технологични платформи и техните собственици върху политическите процеси в европейските страни.

Редактор "Екип на Петел",

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