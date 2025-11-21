Стармър, Макрон, Мерц и Зеленски обсъдиха американския план за Украйна

Снимка: Президентство на Украйна, архив

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Четиримата европейски лидери проведоха телефонен разговор.

По време на разговора украинският лидер заяви, че украинските сили трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си. Това съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор.

Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, допълни говорителят.

Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност, каза германският правителствен говорител.

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Украйна трябва да остане способна да се защитава сама и че настоящият фронт в Украйна трябва да бъде началната точка за постигане на споразумение, предаде Франс прес. Това изказване дойде на фона на това, че американският план предвижда териториални отстъпки, които Украйна да направи на Москва и освен това ограничава украинската армия, отбелязва Франс прес.

Същевременно запознати източници заявиха, че САЩ искат Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. Ако това не се случи, то САЩ предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателни информации с Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!