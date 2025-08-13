Стармър: Плановете за изпращане на сили в Украйна са готови

Кадър Youtube

Британският премиер Киър Стармър заяви, че т.нар. „Коалиция на желаещите“ е готова да приложи военните планове, които е подготвяла, за да подкрепи Украйна в случай на прекратяване на конфликта с Русия, предаде Скайнюз.

В разговор с украинския президент Володимир Зеленски и американските президент и вицепрезидент Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс Стармър е потвърди, че плановете „вече са готови“ и „могат да бъдат реализирани, ако се стигне до примирие“.

Стармър проведе разговаря дни преди срещата на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

Британският премиер заяви, че в по-ранен разговор с Тръмп е постигнат „реален напредък“ по въпроса за гаранциите за сигурност на Украйна, които ще осигурят траен мир, пише novini.bg.

„През трите години и няколко месеца, откакто трае този конфликт, никога не сме били толкова близо до истинско решение за неговото прекратяване. А сега имаме тази възможност, благодарение на действията на американския президент", каза Стармър.

Неформалното название „Коалиция на желаещите“ се отнася до група европейски държави, заедно с Австралия, Канада и Нова Зеландия, които подкрепят изпращането на мироопазващи сили в Югоизточна Украйна като гаранция за сигурност след постигане на мир между Киев и Москва.

