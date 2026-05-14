Стармър: Правителството трябва да работи, за да се сложи край на политическия хаос във Великобритания

Британският премиер Киър Стармър написа в писмо до бившия министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, че правителството му трябва да изпълни обещанието си да сложи край на политическия хаос и че съжалява, че Стрийтинг е подал оставка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Наистина съжалявам, че вече няма да седиш на масата по време на заседанията на кабинета и да помагаш за трансформацията на нашата Национална здравна система“, посочи още Стармър в обръщението си към Стрийтинг.

„Трябва да изпълним всичките обещания, които направихме към страната, включително обещанието ни да обърнем страницата на хаоса, който бе категорично отхвърлен от британския народ на последните парламентарни избори“, добави премиерът на Обединеното кралство.

