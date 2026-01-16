Стармър: Путин се опитва да потопи милиони хора в студ и мрак

Кадър Youtube

Британският премиер Киър Стармър публикува статия в украинското издание "Европейская правда", една година след като заедно с президента на Украйна Володимир Зеленски подписаха споразумение за стогодишно партньорство между двете държави.

В публикацията Стармър заявява, че партньорството е "ярко доказателство, че имперските стремежи на Владимир Путин да откъсне Украйна от нейните най-близки партньори са се превърнали в грандиозен стратегически провал". По думите му, Лондон и Киев намират нови начини за задълбочаване на сътрудничеството в сферата на сигурността и за укрепване на отношенията за бъдещите поколения.

Британският премиер подчертава, че докато Украйна и по-голямата част от света работят за справедлив и траен мир, Путин "показва истинското си лице", насочвайки дронове и ракети срещу украинското население, пише novini.bg. Стармър обвини руския президент, че се опитва да "потопи милиони хора в студ и тъмнина посред зима", при температури до минус 20 градуса, определяйки това като "позорно".

В статията се твърди още, че Путин "измисля история" за предполагаема атака на украински дронове срещу неговата резиденция във Валдай, а ударът с ракетата "Орешник" по Лвов е определен като "явна ескалация".

"Путин би искал да превърне живота ви в ад, но вашата решимост да оказвате съпротива само расте", пише още Киър Стармър, обръщайки се към украинския народ.

