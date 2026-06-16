Стармър: Великобритания и ЕС ще проведат втора среща на върха на 22 юли

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Великобритания и Европейският съюз ще проведат втората си среща на върха на 22 юли, заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.

"Моето лейбъристко правителство изпълнява обещанието си да възстанови нашите отношения и да постави Великобритания в центъра на Европа", написа Стармър в публикация в "Екс".

"Заедно ще се справим с (високите) разходи за живот, ще стимулираме заетостта и ще създадем възможности за младите хора", допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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