Стармър към наследника си Бърнам: Ще се сблъскаш със същите глобални конфликти

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Напускащият британски премиер Киър Стармър предупреди вероятния си наследник Анди Бърнам, че ще трябва да посвети също толкова време на справянето с глобални сътресения, колкото и на вътрешните проблеми. В откровено интервю за Би Би Си той коментира политическото си оттегляне и предизвикателствата пред следващия лидер на „Даунинг стрийт“ 10.

Стармър коментира очакванията сред поддръжниците на Бърнам следващото правителство да се съсредоточи повече върху вътрешни проблеми като разходите за живот и обществените услуги, посочва Евроком. Според него обаче не е разумно да се смята, че международната дипломация и вътрешната политика могат да бъдат разделени.

Предупреждението му идва на фона на критиките, които самият той често понасяше през двугодишния си мандат. Заради времето, прекарано на световната сцена, Стармър беше наричан от опонентите си „никога тук Киър“.

За първи път той говори открито и за „изключително личното и наистина трудно“ решение да приеме, че политическата му кариера е приключила – избор, който е направил заедно със съпругата и децата си. Стармър заяви, че е „спасил“ Лейбъристката партия и е бил успешен премиер. Той обеща „да мълчи“ под ръководството на наследника си, като настоя, че харесва Бърнам и двамата „винаги са се разбирали“.

Напрежението между двамата обаче не е отскоро. Само преди няколко седмици, след като Бърнам спечели важни частични избори, Стармър беше принуден да заяви, че ще се бори срещу всеки претендент за лидерския пост. По това време политически анализатори вече определяха Бърнам като „Кралят на Севера“, който се готви за „Даунинг стрийт“.

Очакванията Бърнам да се фокусира върху вътрешната политика се основават на негови предишни изказвания. Още през май той даде ясен знак, че няма да прави опити за връщане на Великобритания в ЕС, а в края на юни очерта и икономическата си програма, насочена към по-активна държавна намеса.

Оттеглянето на Стармър идва след период на сериозен вътрешнопартиен натиск. Преди по-малко от два месеца той трябваше да се бори с недоволството в собствената си партия на фона на слаби изборни резултати.

На въпрос дали следващият премиер би могъл да отделя по-малко време за международна дипломация, Стармър отговори отрицателно. „Който и да е моят наследник, ще се сблъска със същите глобални конфликти“, каза той. Според него светът се намира в по-опасен и нестабилен период, което е реалност, а не „просто фраза“.

Редактор "Екип на Петел",

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