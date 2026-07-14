Стармър получи Ордена на Почетния легион за дейността си в подкрепа на сигурността на Европа и Украйна

Снимка: Булфото

Френският президент Еманюел Макрон връчи на британския премиер Киър Стармър Ордена на Почетния легион в Париж, като похвали неговото лидерство и "почтеност" и определи отличието като "израз на нашата благодарност", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Церемонията се състоя след вчерашната среща на Коалицията на желаещите – групата съюзнически държави, създадена от Стармър и Макрон за подкрепа на Украйна и за осигуряване на многонационална наблюдателна мисия в случай на прекратяване на огъня с Русия.

Срещата се проведе, докато Стармър се подготвя да напусне поста на 20 юли. На церемонията Макрон, украинският президент Володимир Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц изказаха на британския премиер благодарности за работата му на международната сцена.

След това Стармър присъства на празненствата за Деня на Бастилията в Париж, където се срещна с войници от Гренадирската гвардия преди участието им в ежегодния парад заедно с части от френската Републиканска гвардия.

"Исках да изразя своята благодарност и благодарността на френския народ за вашите години като премиер. Но трябва да кажа, че отвъд това – за вашето лично лидерство и ангажираност към вашата страна, към сигурността на Европа, Украйна, двустранните отношения, вашата почтеност. Всички човешки качества, които се научихме да ценим – те остават много важни за всички нас. Във ваше лице намерихме надежден и приятелски настроен партньор", заяви Макрон при връчването на отличието.

Основан през 1802 г. от Наполеон Бонапарт, Орденът на Почетния легион се присъжда на френски цивилни и военни, както и на някои чуждестранни граждани, за "изключителни заслуги". Стармър е първият действащ британски премиер, който получава отличието, отбелязва БТА.

Други британски носители са актьорът Шон Конъри, музикантите Елтън Джон и Пол Маккартни, както и консервативният депутат Едуард Лий. Няколко британски военнослужещи също са удостоявани, включително генерал Бърнард Монтгомъри от времето на Втората световна война.

През 2014 г. Франция присъди Ордена на Почетния легион на всички живи ветерани от десанта в Нормандия и кампанията за освобождаването на страната през 1944 г.

Зеленски получи отличието от Макрон през 2023 г.

Отличието бе връчено и на руския президент Владимир Путин през 2006 г. Макрон по-рано е намеквал, че би могъл да го лиши от него, но все още не е предприел тази стъпка.

Редактор "Екип на Петел",

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