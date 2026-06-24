Стармър получи похвали от своите колеги от групата Е-5
Кадър Ютуб
Британският премиер в оставка Киър Стармър получи похвали от своите колеги от групата Е-5 по време на тяхната среща днес в Берлин, предаде ДПА.
„Направихте изключително много за една много силна НАТО и за обединена Европа“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц на Стармър.
Френският президент Еманюел Макрон каза, че Стармър е вземал „добри стратегически решения за Великобритания“ и похвали неговото достойнство, почтеност и смелост. „Имахме късмета, че той беше до нас“, заяви френският президент, съобщи БТА.
Италианският министър-председател Джорджа Мелони благодари на Стармър за „отличното сътрудничество“ и му пожела „всичко най-добро“.
Може би най-топлата оценка дойде от полския министър-председател Доналд Туск, който сам се определя като англофил и който като председател на Европейски съвет е ръководил процеса по Брекзит. По думите му, благодарение на ангажираността на Стармър европейските лидери отново са се превърнали в единна сила и дори са „забравили за Брекзит за известно време“.
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