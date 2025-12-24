Стармър призова британците да проявят доброта към хора в затруднено положение

Кадър Youtube

Британският премиер Киър Стармър призова в коледно послание сънародниците си да проявят доброта към приятели или семейства в затруднено положение тази Коледа, отбелязвайки, че връзката с хората, които са в нужда, може да окаже голямо влияние за тяхното бъдеще.

Киър Стармър, чийто брат почина ден след Коледа миналата година, каза, че хората трябва да се вдъхновят от духа на многото доброволци и служители от публичния сектор, които са на служба тази Коледа, предава БНР. Той изказа специална признателност на служителите на националното здравеопазване и на военните. Премиерът призна затрудненията на британците с разходите за живот и обеща, че помощта по този въпрос е негов "приоритет".

Коледното послание на Стармър идва в края на трудна година за неговото правителство, със закъснял икономически растеж и критики към министъра на финансите Рейчъл Рийвс заради увеличението на данъците в бюджета. Той каза, че "по това време на годината, което е празник за любовта и изобилието, загубата или трудностите могат да се почувстват още по-осезателно".

Очаква се Киър Стармър да прекара коледната ваканция в Чекърс, провинциалната резиденция на премиера, със семейството си, включително съпругата му Виктория, децата му тийнейджъри и неговия тъст.

