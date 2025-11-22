Стармър разговаря по телефона с Володимир Зеленски, а после с Тръмп
Кадър Youtube
Британският премиер Киър Стармър разговаря по телефона с украинския президент Володимир Зеленски, а след това и с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес говорител на британското правителство, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.
Говорителят каза, че Стармър е потвърдил „непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украйна” в разговора си със Зеленски и се е съгласил с Тръмп, че британски и американски екипи ще работят заедно по американския мирния план за Украйна в Женева утре.
