Стармър събира Зеленски, Макрон и Мерц в понеделник

Снимка: Президентство на Украйна

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, наред с лидерите на Франция и Германия, в понеделник в Лондон в контекста на продължаващите разговор за край на войната в Украйна, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Лидерът на британските лейбъристи ще използва възможността да заяви подкрепата на Обединеното кралство за Киев в разговорите със Зеленски, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, посочва агенцията.

Четиримата ще обсъдят и текущите разговори между американски и украински представители по въпроса за гарантирането на следвоенната сигурност на Украйна.

Преди два месеца четиримата лидери проведоха конферентна среща в рамките на така наречената Коалиция на желаещите, организирана от Стармър и Макрон, като темата бе евентуалното разполагане на европейски мироопазващи сили в Украйна в случай на прекратяване на огъня в конфликта с Русия.

Мирът обаче все още остава далечна перспектива за Украйна, която през изминалата нощ бе подложена на обстрел с дронове и ракети от руска страна, отбелязва ДПА.

