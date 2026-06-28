Стармър се интересува от поста генерален секретар на НАТО

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Премиерът на Великобритания Кийр Стармър, който обяви оставката си, заяви, че проявява интерес към поста на генерален секретар на НАТО, пише вестник Observer, цитиран от Фокус.

Изданието припомня, че постът на генерален секретар на Алианса, който в момента се заема от Марк Рюте, ще стане вакантен през 2028 г., ако мандатът му не бъде удължен със съгласието на всички държави-членки.

Както пише медията, Стармър ще трябва да си осигури значителна подкрепа от британското правителство, за да има шанс да заеме поста на генерален секретар на НАТО. Защото, макар този пост да се заема без формално гласуване, той изисква политическо съгласие на всички държави-членки на НАТО относно единна кандидатура.

Изданието прогнозира, че на Стармър ще му бъде трудно да получи подкрепата на 32-те държави, тъй като "сключването на политически споразумения не е негова силна страна".

В същото време привържениците на британския премиер положиха значителни усилия, за да подчертаят, че срещата на Г-7 в началото на юни потвърди, че другите европейски лидери високо ценят Стармър, а отношенията му с президента на Украйна Володимир Зеленски са толкова близки, че понякога случайно "се обаждат един на друг“.

ФОКУС припомня, че на 22 юни британският министър-председател Кийр Стармър обяви, че мандатът му е към края си. Въпреки че официално надпреварата за лидер на Лейбъристката партия ще започне едва през юли, Анди Бернем се счита за следващия министър-председател на Великобритания. На 23 юни стана известно, че Стармър е провел тайни преговори с Бернем.

Редактор "Екип на Петел",

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