Стърнище и сухи треви горят на голяма площ в Стара Загора

Кадър Фейсбук, А. Радев

Стърнище и сухи треви горят на голяма площ зад голям магазин в Стара Загора, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

На място работят четири екипа от Регионалната дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“.

Сигнал за пожара е получен в 15:08 ч. Към момента няма опасност за хора и постройки в района на местопроизшествието.

Работата на терен продължава.

В края на юни в района също горя пожар. Тогава пламъците засегнаха неожъната нива.

Редактор "Екип на Петел",

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