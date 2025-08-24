Старши треньорът на ЦСКА 1948: С всеки ден ставаме все по-добри

кадър: Диема спорт

Старши треньорът на ЦСКА 1948 - Иван Стоянов, говори след успеха на неговия тим над ЦСКА. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" завърши 1:0 за отбора от Бистрица.



"Благодаря на футболистите, че се раздадоха, Стъпихме здраво, агресивно, не отстъпвахме в нито един момент и си изпълнихме задачите. Цяла седмица сме разузнавали по цял ден отбора на ЦСКА. Вижда се, че успяхме във всеки един аспект. Можеха да ни вкарат, късметът беше на наша страна и заслужено победихме. Работи се така и трудно, така и лесно. Има доста хора, които не са българи, но са доста класни футболисти. С всеки ден ставаме все по-добре и по-добре. Отборът има сили за челните позиции. Искаме да сме постоянни във всеки мач и ако е възможно да израстваме. От утре почваме да мислим за Левски, днес ще се нарадваме на хубавата победа“, добави той за Фокус.

