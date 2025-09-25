Старт на „Ти и Lidl“: граждански организации могат да кандидатстват за финансиране на проектни идеи

От 23 септември до 19 октомври Lidl отделя по 5 ст. за всеки касов бон във фонд за подкрепа на одобрените проекти

Лидл България дава старт на осмото издание на своята най-голяма социално отговорна инициатива „Ти и Lidl“. От днес до 31 октомври граждански организации, фондации, училищни настоятелства, читалища, младежки групи, журналисти и регионални медии могат да кандидатстват за финансиране със своите проектни идеи чрез онлайн формуляр на www.ti.lidl.bg .

За събирането на фонда, с който ще бъдат подкрепени одобрените проекти, както винаги принос ще имат и клиентите. За периода от 23 септември до 19 октомври , за всяка касова бележка, Lidl ще дарява по 5 стотинки. Така докато пазаруват, клиентите на веригата помагат.

„ Щастливи сме, че през годините инициативата се превърна в двигател за промяна в десетки общности. Нашата цел винаги е била да създаваме дългосрочно въздействие, което променя средата и вдъхновява хората. Надявам се тази година още повече граждански организации да разпознаят в програмата възможност да реализират своите идеи. ”, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

„ Ти и Lidl“ финансира идеи с реална стойност за обществото в пет направления:

#BeGreen – опазване на околната среда

#BeLocal – култура, изкуство и историческо наследство

#BeActive – активен начин на живот и граждански активизъм

#BeFair – социално равенство и приобщаване

#BeVocal – медийни и журналистически проекти

За поредна година ще бъдат подкрепени и инициативи, създадени и реализирани от младежи.

Всички получени проекти ще преминат през тристепенно оценяване – по административни критерии, преглед от жури от независими експерти и от жури от служители на Лидл България.

През 2024 г. програмата подкрепи 40 проекта с общ фонд от 370 000 лв., като се очаква въздействието им да достигне до близо 2 милиона души в 20 населени места. В 10 от градовете за първи път има проекти по инициативата, което разширява нейния обхват и социално влияние.

В новото издание своята роля ще продължи и „Детективът на доброто“ Георги Ненов. Той ще се среща с хората, които реализират одобрените проекти и ще разказва техните истории.

За всички, които имат идея как да подобрят живота в своето местна общност – могат да кандидатстват на ti.lidl.bg.

