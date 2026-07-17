Старт на вълнуваща лятна кампания със страхотни награди в кинoсалоните на Cineland в цялата страна!

В разгара на лятото - от 17 юли до 3 септември, всички любители на киното и приключенията отново ще имат възможност да се включат за четвърта поредна година в Лятната кампания с невероятни награди само в кината на Cineland в цялата страна!

Ще бъдат раздадени 80 000 награди!

Скреч карта се получава с всеки закупен билет за кино.

Печелите на момента, в реално време и взимате наградата си на касата!

Наградите са не само разнообразни, но и изключително атрактивни – телевизори 55“, кафе машини за пътуване, мини хладилници, мини барбекюта, полет с балон, разходка с яхта, масажори, маркови чанти, парфюми, хладилни чанти, пъзели, освежителни напитки, пуканки, кино менюта, геймърски слушалки и мишки, кино герои фигурки, оригинални продукти от IMAX, ваучери на различни стойности и за различни покупки от много партньори, футболни топки, безплатни билети, отстъпки за билети, лакомства и още много, много други изненади.

Наградите могат да се получават до 11 септември включително, което дава достатъчно време на всички киномани да се възползват от своите печалби и да изживеят незабравими моменти.

Предстои едно незабравимо лято със страхотни награди!

Вземете билет за кино, изтрийте скреч карта и опитайте късмета си в киносалоните на Cineland.

И това лято звездата си ти!

Повече информация за кампанията на: www.cineland.bg

*публикация