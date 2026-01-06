Старт на Системата за влизане/излизане на ЕС по граничните ни пунктове

снимка: МВР

От днес започва да се прилага Системата за влизане/излизане на Европейския съюз по сухопътните гранични пунктове у нас - "Капитан Андреево", "Лесово", "Малко Търново"; "Стрезимировци", "Брегово", "Връшка чука"; както и "Гюешево", "Станке Лисичково" и "Златарево".

Продължава работата на системата на ГКПП "Калотина", както и на всички външни въздушни, речни и морски граници, където тя беше внедрена през октомври миналата година.

Гражданите на държави, извън ЕС, ще трябва да се регистрират при първото влизане в Шенгенското пространство - всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

При следващи пътувания ще е необходима само биометрична проверка на лицето. Системата трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., като печатът в паспорта ще бъде заменен с електронен запис.

Целта e да се предотврати незаконна имиграция и да се повиши сигурността в Шенгенското пространство, предаде БНР.

