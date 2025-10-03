снимка: Skycycle, Уикипедия



Община Шумен спря обществената поръчка за подмяната на настилката на зала „Арена Шумен“ и това ще доведе до забавяне на ремонта.

Процедурата е прекратена от възложителя заради допуснати грешки в техническата спецификация, пише shum.bg. В документите общинарите неправилно посочили марката на новия паркет на залата. Също така обявили и kоличествено-стойностна сметка с единични цени и стойности на необходимите дейности, което трябва да направи кандидат-изпълнителят, а не възложителят.

По този начин стартът на ремонта на зала „Арена Шумен“ ще се забави, допълва shum.bg.

Подмяната на настилката с прогнозна стойност 328 хил. лв. с ДДС бе първа фаза от планирания по-мащабен ремонт на залата. Той ще се извърши по "Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти". Одобрената от ММС сума е в размер на 1 397 843 лв. с ДДС. Общината се включва с 10% собствено финансиране.

През април баскетболната федерация направи инспекция и забрани провеждането на официални срещи в залата заради риск от контузии, поради наличие на хлътвания на настилката. Последните срещи от баскетболния сезон се играха в зала "Младост", като това вероятно ще продължи и през новия сезон в НБЛ.

