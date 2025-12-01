Стартира "Българската Коледа"

Булфото

Президентът Румен Радев ще обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието ще се проведе в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Александровска“ в София. Кампанията се осъществява под патронажа на държавния глава и е насочена към здравето на българските деца.

В рамките на инициативата ще бъдат отчетени резултатите от кампания 2024/2025 г.

„Българската Коледа“ се провежда под мотото „Дари надежда на дете в беда“ и за поредна година ще подкрепи деца с тежки хронични заболявания, увреждания и състояния, които се нуждаят от средства за диагностика, лечение, рехабилитация, логопедична и психологична терапия.

Над 2 890 000 лева достигнаха даренията след благотворителния концерт в рамките на 22-рото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа”, предаде БТА.

