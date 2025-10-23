Снимка: api.bg

До месец стартира изграждането на обходния път в Кресна, който ще изнесе трафика извън града. Това стана ясно на среща в общината, на която са участвали депутатите от ГЕРБ и бивши министри Николай Нанков и Младен Маринов.

Срещата е била по инициатива на народния представител от Сандански Георги Георгиев, който заедно с колегите си е уверил местната власт в Кресна, че след години чакане, проблемът с натоварения трафик и задръстванията в отсечката на главен път Е-79, който минава през града, вече има решение.

Въпреки близостта до зимния сезон, който не позволява активна строителна дейност, до месец ще стартира изграждането на околовръстния път, допълва БНР.

По думите на народните представители от управляващото мнозинство проектът е готов документално и финансово. Одобрена е екологичната оценка, подписани са договорите с изпълнителите, финансирането е осигурено, а Подробният устройствен план е влязъл в сила и машините влизат на терен.

Новото трасе ще започва на километър преди Кресна, в посока Кулата, ще заобикаля града от изток и ще се включва към АМ “Струма” на пътен възел Кресна.

Обходният път ще бъде двулентов, с дължина 5,5 км и проектна скорост 80 км/ч. В проекта са заложени 2 тунела с дължина съответно 630 и 250 метра, 4 моста с обща дължина 1,2 км, 750 метра шумоизолиращи екрани; паркинги за 100 тира и автобуса, както и зона за търговски обекти.

Експерти прогнозират, че строителството ще отнеме най-малко три години.

