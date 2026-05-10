Стартира последният етап на Джирото у нас

илюстрация: Булфото

Третият етап от „Джиро д’Италия“ стартира от Пловдив. Началото на надпреварата бе дадено от кмета Костадин Димитров, който развя символичния розов флаг пред хилядите зрители в центъра на града.

Етапът от Пловдив до София е последният български старт от тазгодишното издание на състезанието. От утре обиколката се мести в Италия, а големият финал е насрочен за 31 май в Рим, предава Трафик нюз.

Преди старта на сцената в центъра бяха представени всички отбори и състезатели, а пред публиката бе изложен и трофеят на Джирото. Веднага след потеглянето на колоната започна и велошествие с граждани, с което официално бе открит велосезонът в Пловдив.

Българските етапи на Джирото преминаха през сериозни инциденти и тежки метеорологични условия. Първият етап – от Несебър до Бургас – бе спечелен от французина Пол Мание. Надпреварата обаче бе белязана от масово падане в заключителната част, при което голяма част от колоездачите бяха забавени. Едва около десетима успяха да избегнат инцидента и да финишират без проблеми.

Вторият етап – от Бургас до Велико Търново – беше най-дългият в българската част на състезанието. По трасето към Северна България състезателите караха при тежки атмосферни условия, а край Лясковец ново сериозно падане наложи временно прекъсване на етапа. След подновяването му победата изненадващо отиде при уругваеца Гийермо Томас да Силва.

