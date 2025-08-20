Стартира процедура за избор на жп превозвачи за срок от 12 години
Петел.бг
На днешното си заседание правителството одобри провеждането на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт. Тя е част от реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост, където е записано, че следващите договори за жп превоз ще бъдат възложени чрез открита състезателна процедура, съобщиха от пресцентъра на МС.
Услугата ще бъде възложена от държавата чрез дългосрочни договори - за срок от 12 години, с период на мобилизация преди това. Началната дата на изпълнение на всеки от договорите е 13 декември 2026 г., а крайната - 11 декември 2038 г. Предвижда се възлагането да бъде на регионален принцип, на три лота - западен, северен и южен.
Избраните превозвачи са задължени да осигурят сервизна база за техническа поддръжка на подвижния състав. В случай, че не разполагат с такава, материалната база, собственост на настоящия жп превозвач, ще бъде достъпна при равна цена и еднакви условия за всички избрани превозвачи.
Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда.
