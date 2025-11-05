Стартира работа по биографичен филм за Монсерат Кабайе

кадър: youtube

В Испания започват снимките на биографичен филм за прочутото сопрано Монсерат Кабайе.

Режисьор на "Кабайе" ще бъде венецуелката Патрисия Ортега. Филмът представя различни етапи от живота на оперната певица и затова в нейния образ ще влязат две актриси – Бегоня Алберди и Ана Сааведра.

Снимките ще бъдат основно в студийния комплекс Punta Zorroza в Билбао, с допълнителни локации в Барселона, включително и в оперния театър "Лисеу". Продуцент на филма е Фигередо Гонсалес-Кеведо, а изпълнителни продуценти са Тифани Руоз и Сара Гомес, predawa BNT.

Родена през 1933 г. в Барселона, Монсерат Кабайе има успешна кариера и пее на най-престижните оперни сцени по света. В началото на 90-те години на миналия век тя постига световна известност, след като записва дуета с Фреди Меркюри "Барселона", включен в дуетния им албум със същото име. Песента се превръща в химн на Летните олимпийски игри от 1992 г., проведени в Барселона, и достига челните места на класации за поп музика.

През 1999 г. Монсерат Кабайе изпълнява песента и на финала на Шампионската лига на стадион "Ноу Камп", като гласът на вече покойния Меркюри е пуснат на запис. Монсерат Кабайе умира на 6 октомври 2018 г. в Барселона.

