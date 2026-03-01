Стартира регата "Трети март"
01.03.2026 / 15:07
Снимка Народен спорт
Стартира 70-ото издание на регатата "Трети март" във Варна.
11 лодки от всички центрове в страната, около 70 душиучастват в надпреварата, която завършва на 3 март.
Главен съдия е Мариела Николова, съобщи Радио Варна.
