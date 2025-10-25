Стартира ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"

Снимка: АЕЦ „Козлодуй”

Започва плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който ще продължи до началото на декември.

По време на плановия годишен ремонт блокът ще бъде спрян, което е съгласувано с Централното диспечерско управление към електроенергийния системен оператор. По време на престоя ще бъдат изпълнени заложените в годишната ремонтна програма мероприятия. Ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока, допълва БНР.

Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени и планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа. Реакторът на 6-ти блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания. Всеки блок на АЕЦ "Козлодуй" работи съгласно графика за електропроизводство.

