Стартира самоизяждането на Безименните в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Самоизяждането, което ще доведе до разпадането на Безименните в „Игри на волята“, стартира. След като първите номинирани бяха Ивайло и Кристиян, то след загубата в морската битка, изгнаниците отново се събраха край огъня пред водещата Ралица Паскалева.

Тъй като Ивайло и Кристиян вече имат имунитет, тъй като са номинирани, но започна вътрешна стрелба в коалицията на жените и Мирослав.

Така се стигна до това Мирослав е Радостина да се борят с Ивайло и Кристиян в битка за оцеляване.

Независимо кои ще победи и се спаси, загубата на племето е гарантирана, категорична е Ралица Паскалева.

Междувременно в Резиденцията новодошлите Дино и Траян правят първи стъпки към изненадващ съюз с един от водачите на Сините - Ръждавичка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!