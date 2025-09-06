Стартира турнира по тенис за подрастващи „Varna Cup"
Снимка Община Варна
От днес до 13 септември на кортовете на ТК „Супер спорт“ край Варна ще се проведе шестото издание на международния турнир по тенис за юноши и девойки до 18 г „Varna Cup“ от веригата ITF.
Организатор на надпреварата е ТК „Супер спорт“ с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна и БФ тенис. Директор на турнира е Кристин Грозданов, а супервайзър е Весела Камбурова – международна категория (бяла значка).
Към тазгодишното издание на проявата има сериозен интерес, като заявки за участие са дали състезатели от 15 държави: Молдова, Швеция, Турция, Румъния, Чехия, Украйна, Сърбия, Русия, Латвия, САЩ, Италия, Нидерландия, Германия, Великобритания и България.
Водач на схемата при юношите е пловдивчанинът Александър Толев, а №1 при девойките е румънката Мария Букулей - №267 в ранглистата на ITF, която е шампионка от миналата година и е участвала във всичките издания на турнира.
С уайлд кард ще се включат представителите на домакините: Емил Маринов, Ивайло Георгиев, Естела Иванова и едва 15-годишната Рада Колева – вицешампионка от Държавното първенство за жени.
Квалификациите започват на 6 септември /събота/ от 09.00 ч., срещите от основната схема стартират на 08.09, а финалите и награждаването на призьорите е на 13 септември.
