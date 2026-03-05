Стартираха състезанията за „Ученическа купа Варна 2026“

Снимка Община Варна

За поредна година стартира надпреварата „Ученическа купа Варна 2026“, която се организира от Дирекция „Спорт“ към Община Варна със съдействието на РУО Варна.

Целта на състезанията е да се популяризира масовия спорт, като част от стратегията на Община Варна и ММС за развитие на детско-юношеския спорт. Също така да се разнообрази календара на ученическия спорт и да се създаде възможност за по голяма изява на ученици и учители.

Участниците в проявата ще премерят сили в 6 вида спорт: тенис на маса, волейбол, мини футбол, шахмат, лека атлетика и стрийтбол. При отлична организация в зала „Колезионе“ Двете кули първи на старт застанаха състезателите по тенис на маса, които бяха разделени в две възрастови групи.

Класиране II-VII клас

Отборно момчета

1.VII СУ „Найден Геров“

2.МГ „Д-р Петър Берон“

3.ОУ „П.Р. Славейков“

Отборно момичета

1.ОУ „Васил Друмев“

2.ОУ „Захари Стоянов“

3.VII СУ „Найден Геров“

Индивидуално момчета

1.Йоан-Давид Олива

2.Дан Желязков

3.Камен Стоянов/Емир Халил

Индивидуално момичета

1.Полина Енчева

2.Йоана Кирилова

3.Йоана Телешпан/Белослава Балканска

Класиране VIII-XII клас

Отборно момчета

1.ПГСАГ „Васил Левски“

2.ВМГ „Св. Н. Чудотворец“

3.МГ „Д-р Петър Берон“

Отборно момичета

1.МГ „Д-р Петър Берон“

2.Първа ЕГ

3.IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“

Индивидуално момчета

1.Кирил Спиридонов

2.Константин Телешпан

3.Никола Железов/Тихомир Петров

Индивидуално момичета

1.Анна Гудеманова

2.Мелина Николова

3.Виктория Давидова

Призьорите във всички дисциплини получиха купи, медали, грамоти и спортни пособия осигурени от организаторите.

