Стартовете от Формула 1 в държавите от Персийския залив може да бъдат отменени поради конфликта в Близкия изток, съобщава британското издание "Дейли Телеграф", цитирано от БТА.

Новият сезон на Формула 1 започва този уикенд в Мелбърн, Австралия. Състезанията са насрочени за април в Бахрейн и Саудитска Арабия. И двете страни са подложени на атака от Иран поради разполагането на американски военни бази там.

Вестникът прогнозира, че решение за провеждане на кръговете в държавите от Персийския залив ще бъде взето до края на март. Организаторите в момента „активно наблюдават“ ситуацията.

Отбелязва се, че ако Бахрейн и Саудитска Арабия не могат да бъдат домакини на стартовете кампанията може да бъде съкратена до 22 състезания. Друг вариант е те да се преместят в други държави. Истанбул, Портимао (Португалия) и Имола (Италия) са сред вариантите.

