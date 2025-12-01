Стартовите пакети с евро за 20 лева не стигат, банки отказват да продават

Булфото

Баща разказа, че не е успял да се сдобие с мечтаните стартови пакети с евро за 20 лева.

Ето какво пише той:

"Както си и помислих нищо в България на практика не е така, както е описано във медиите."

Днес сутринта той посетил офиса на голяма банка във Варна, за да закупи 2 броя стартови пакети по 20 лева за дъщерите си, които имат сметки в банката.

"На касата ме попитаха дали аз съм клиент на банка.

Отговорих, че не съм. Отговорът на касиерката беше, че щом не съм клиент не могат да ми продадат защото комплектите били много малко и са само за клиентите им, въпреки, че децата ми са им клиенти. Освен това дори и да съм им клиент не могат да ми продадат защото виждате ли системата им не работела.

Не знам как очаквате да вървим напред.

В същото време във медиите гърмят: Само че 2 минути се чакало. Просто не е вярно.", пише той.

