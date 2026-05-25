Стартовите състави за решителния мач между Черно море и Арда

Снимка: ПФК Черно море

Черно море приема Арда в двубой от последния 36-ия кръг в Първа лига от групата за разпределение на местата между пето и осмо.

Двубоят на стадион "Тича“ във Варна е с начален час 17:45 ч. Главен съдия на срещата ще е Кристиян Колев, а Георги Гинчев ще отговаря за системата ВАР.

"Моряците“ влизат в битката от петото място и се нуждаят само от точка, за да играят в плейофа за Лигата на конференциите, отбелязва Фокус.

Арда също има шанс за 5-ата позиция, но това ще се случи, ако победи Черно море и Ботев (Пловдив) измъкне поне точка от Локомотив (Пловдив) в дербито на града.

Стартови състави:

Черно море: 81. Кристиан Томов, 50. Ертан Томбак, 4. Росен Стефанов, 28. Влатко Дробаров, 15. Даниел Мартин, 10. Асен Чандъров, 24. Давид Телеш, 8. Асен Дончев, 71. Васил Панайотов (к), 39. Николай Златев, 19. Георги Лазаров

Арда: 1. Анатолий Господинов (к) 21. Вячеслав Велев, 93. Феликс Ебоа Ебоа, 6. Пламен Крачунов, 35. Димитър Велковски 80. Лъчезар Котев, 18. Джелал Хюсеинов 99. Бирсент Карагарен, 39. Антонио Вутов, 11. Андре Шиняшики - 30. Уилсон Самаке

