Статистиците в Бургас започнаха протест от сутринта

Служителите на НСИ излизат днес по обед на протест в цялата страна, но в териториалната структура на института в Бургас той започна по-рано. Там статистиците излязоха с плакати с искания за по-голямо увеличение на заплатите, показвайки и фишовете за възнагражденията си. Държавните служители искат 20% повишение, а предложеното в бюджета е само 5%, съобщи в репортаж от мястото Нова телевизия.

„В НСИ има текучество на кадри заради ниските заплати, а нямаме и право да работим втора работа”, коментира протестираща.

Статистиците съобщиха, че главен експерт в НСИ-Бургас взема бруто около 2000 лева, а младши специалист - под 1700 лева. В никакъв случай това не е достойно заплащане, категорични са протестиращите.

