Става на 56

Силвия Кръстева Лулчева (родена на 28 август 1969 г.) е българска актриса.

Известна е с ролята си на Славка Лютова в сериала „Столичани в повече“, както и с озвучаването на филми, сериали и реклами.

Родена е през 1969 г., макар и някои източници погрешно да я водят родена през 1971 г.

През 1992 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в първия клас на професор Стефан Данаилов с асистент доцент Илия Добрев.

От 1992 до 2019 г. е на щат в Младежки театър „Николай Бинев“. Лулчева играе асистентката, бившата съпруга и булката в пиесата „Дуети“ от Питър Куилтър на сцената на Театър 199. Играе в сериала „Столичани в повече“, който се излъчва от 2011 г. по bTV. От 2019 г. е член на трупата на Сатиричен театър „Алеко Константинов“.

Роли в театъра

Агата в „Престъпление на острова на козите“ от Уго Бети

Лия в „Милост за мама“ от Яна Добрева

Джеси в „Красиви тела“ от Лора Кънингам

Дорина в „Тартюф“ от Жан-Батист Молиер

Ан във „Всички мои синове“ от Артър Милър

Наташа в „Три сестри“ от Антон Чехов

Червената царица в „Алиса в страната на чудесата“ от Луис Карол

Тоби в „Като трохи на прозореца“ от Нийл Саймън

Кариера на озвучаваща актриса

Лулчева започва кариерата си в дублажа през 1994 г. Първата ѝ работа е върху филм за БНТ. Първият сериал, за който дава гласа си, е „Октопод“.

Най-популярният ѝ персонаж в дублажа е Кари Брадшоу в „Сексът и градът“, а други по-известни заглавия с нейно участие са „Женени с деца“ (дублаж на bTV), „Огнената Грейс“ (дублаж на Нова телевизия), „Вдовицата в бяло“, „От местопрестъплението: Маями“, „Забравени досиета“, „Обвързани“, „Династията на Тюдорите“ и минисериалът „Братя по оръжие“.

През 2004 г. печели първата награда „Икар“ в категория „най-добър дублаж“ (тогава наричана „Златен глас“) за дублажа на „Сексът и градът“ и „Женени с деца“, където е номинирана заедно с Мария Русалиева за цикъла „Шекспирови пиеси“, и Венета Зюмбюлева за „Ало, ало!“ и „Отдаденост“.

