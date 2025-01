Става на 64

снимка: Булфото

Днес рожден ден има Фънки.

Роден е през 1960 г. в София.

Работил е като санитар в инфекциозна болница, но по-късно постъпва в Държавната консерватория.

През 1991 г. заедно с Иван Несторов – Амебата основават промоутърската фирма София мюзик ентърпрайсис. На следващата година Фънки става вокалист на група Ера, заменяйки Любомир Малковски. С Фънки в състава си групата издава англоезичния си албум Point of view, но през 1994 г. групата се разпада. След това Фънки свири за кратко като гост-музикант в Монолит, а през 2003 г. се присъединява към Sheky and the boody boys, където свири с бившия си колега от Ера, Михаил Яланджиев – Църо. Двамата свирят и в индъстриъл групата Alien Industry. От 2006 г. Димитър Ковачев е бас китарист на група Турбо, взимайки участие в записите на албума „Съдба“.

В периода 2008 – 09 г. Фънки е част от журито във втория и третия сезон на предаването Мюзик айдъл. През 2012 г. участва във Vip Brother, а през 2013 г. е жури в авторския формат на ТВ7 – „Музикална академия“.

Той е част от журито в трети (2015), четвърти (2016), пети (2017), шести (2018), седми (2019), осми (2020), девети (2021) и десети сезон (2022) на „Като две капки вода“. Участва и в Big Brother Most Wanted през 2017 година.

През 2021г. Фънки прави своя театрален дебют като гост актьор в комедията „Веселата Карета“ на Елин Рахнев продуцирана от Хасковския Драматачен Театър - Иван Димов.

