Става на 81, родена е в село Искрец, но я знае цял свят

Булфото

Силви Вартан е родена на 15 август 1944 г. в село Искрец, България.

Ето какво пише за нея в "Уикипедия"

Тя е певица от арменски произход и е една от първите рок певици във Франция, известен период е била съпруга на Джони Холидей.

Силви Вартан е родена на 15 август 1944 година в софийското село Искрец. Баща ѝ, Жорж Вартанян, е роден във Франция, от майка българка и баща арменец. В София той работи като аташе във френското посолство. Майката на Силви, Илона, е дъщеря на известния архитект Рудолф Майер, потомък на унгарски евреи.

Семейството „скъсява“ фамилното име от Вартанян на Вартан, което звучи по-френски. Когато съветската армия окупира България през 1944 година, къщата им в Искрец бива национализирана и семейството се премества да живее в София където Силви прекарва „българското“ си детство.

През 1950 година филмовият режисьор Дако Даковски, който е приятел на баща ѝ, ѝ предлага ролята на ученичка във филма „Под игото“. Този неин първи допир с киното поражда мечтата на Силви за по-късни изяви на сцената.

Спомените на Силви от София обаче са доста неприятни. „Спомням си как с майка ми се редяхме в продължение на часове на опашка за парче хляб. Комунистите бяха ужасни. Веднъж един от тях зашлеви шамар на майка ми защото не ръкопляскала достатъчно силно на някакъв оратор“ – спомня си след много години певицата. Родителите ѝ бързо се ориентират в новата политическа обстановка в България и осъзнават, че най-добре за тях и за децата им ще бъде да се опитат да напуснат България и баща ѝ Жорж започва да прави опити да уреди семейството да замине за Франция.

Семейството пристига в Париж на 24 декември 1952 година и седемгодишната Силви остава заслепена от френската столица. „Всичко беше толкова празнично украсено, в сравнение с мрачната София, Париж блестеше така, че ми се завиваше свят от всичките гирлянди и елхи,“ разказва певицата.

Първоначално семейство Вартан живее в хотел Lion d'Argent, в близост до халите в Париж, където баща и си е намерил работа. По-късно се преместват в друг хотел, Angleterre Hotel, където 4 години живеят в една единствена хотелска стая защото това позволява финансовото им състояние. Едва през 1960 година могат да си позволят да се преместят да живеят в апартамент в Париж, на Michel Bizot Avenue, защото финансовото им състояние вече е по-добро.

По това време братът на Силви, Еди Вартан, който е 7 години по-възрастен от нея, е студент по право и много добре свири на тромпет. Обичащ много музиката, той без колебания напуска университета когато френският му приятел Франк Тено (Franck Ténot) му предлага работа във „Ар Си Ей Рекърдс“ (с тази компания има договор Елвис Пресли). Еди става артистичен съветник на Frankie Jordan – студент по медицина, който използва певческия си талант за да изкара някой франк. Благодарение на него Силви се запалва по музиката, нейни любими изпънители по това време са Бренда Лий, Бил Хейли и Елвис Пресли.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!