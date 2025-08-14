Става на 87

Стопкадър БНТ

Известният журналист и бивш шеф на БНТ Иван Попйорданов навършва 87 години днес.

Той е роден в София 14 август 1938 година. Произхожда от виден български велешки род. Завършва филмова и телевизионна техника в Чешкото висше техническо училище в Прага, Чехословакия, през 1962 година. През 1963 година започва работа в новосъздадената студия за игрални филми „Бояна“, чийто директор е от 1972 до 1979 година.

Под негово ръководство „Бояна“ реализира около 150 филма. От 1984 година Попйорданов е директор на Българския културен център в Прага. След това работи във филмопроизводствената студия на Българската телевизия, на която от 1990 година е заместник-генерален директор.

В 1997 година Попйорданов е за кратко заместник-министър на културата в служебното правителство на Стефан Софиянски и след това в правителството на Иван Костов. През януари 1998 година Попйорданов печели конкурса за генерален директор на Българската национална телевизия. На 9 ноември година обаче подава оставка заради несъгласие с приетите от парламента поправки в Закона за медиите.

Попйорданов е бил директор на Сатиричния театър „Алеко Константинов“. Преподава в Нов български университет. Член е на Съюза на българските филмови дейци. Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен и на званието „заслужил деятел на културата“, пише bg.wikipedia.org.

