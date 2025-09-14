Стажантка на Николай Василев получи космическа заплата в българска банка

Кадър БТВ

Финансистът Николай Василев обяви в ефира на bTV две положителни новини – българска компания е оценена на 1 милиард евро на борсата във Франкфурт, а стажантка в тяхна фирма е получила предложения за работа както в български, така и в лондонски банки.

Според него е показателно, че заплатата у нас е била с 30% по-висока номинално от предложената във Великобритания.

Въпреки това Василев прогнозира проблеми с бюджета до края на годината. Той посочи, че държавният дълг е нараснал от малко над 20 милиарда преди четири години до 60 милиарда сега, а до края на мандата може да достигне 90 милиарда. По думите му бюджетът е трябвало да бъде на излишък през всички тези години.

Финансистът за пореден път отправи критики към бившия финансов министър Асен Василев, когото обвини, че насърчава безконтролното харчене. Той подчерта, че докато е бил министър два пъти е инициирал сериозни съкращения в администрацията – мярка, която според него е имала 90% обществена подкрепа и е помогнала много хора да намерят по-добре платена работа в частния сектор.

Накрая Николай Василев допълни, че българското общество твърде често се занимава с маловажни теми, а истинските добри новини остават на заден план.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!