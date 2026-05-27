Стефан Бакалов е новият зам.-директор на Агенция "Митници"

снимка: Агенция "Митници"

Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на Агенция „Митници“, а Георги Господинов се връща като ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево, съобщават от агенцията.

Бакалов е назначен със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Той има над 35 години стаж в системата на Агенция „Митници“ в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал е различни позиции в системата на митниците. Има повече от 24 години ръководен опит като началник отдел „Борба с наркотрафика“.

Магистър е по „Международни отношения“. Преминал е множество международни обучения - в САЩ, включително в Академията на Агенцията за борба с наркотиците в Куантико (САЩ), в Сикрет Сървиз и други, както в различни европейски държави.

Представител е на Агенция „Митници“ в групата „Помпиду“ към Съвета на Европа. В ролята си на експерт към ООН – Офис за наркотици и престъпления (UNODC) има десетки мисии в страни от Африка, Азия и Европа по мониторинг, обучение, създаване и организиране на полицейски и митнически структури за борба с наркотрафика.

Назначаването му е в съответствие с приоритетите на Агенция „Митници“ за засилване на борбата с трафика на наркотични вещества, повишена координация с националните и международни правоприлагащи органи и развитие на административния и на оперативния капацитет на митниците в областта на борбата с митническите нарушения и престъпления.

Георги Господинов, който има над 14 години стаж в митническата администрация, се връща като ръководител на Митнически пункт Капитан Андреево. В периода 2021 г. - 2024 г. той е бил титулярен ръководител на пункта, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на Митница Бургас, включително като ръководител на Митнически пункт Пристанище Бургас- Център. Има диплома по публична администрация. Магистърската му степен е по национална сигурност с тема „Същност на митническия контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!