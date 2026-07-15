Стефан Белчев: Няма как да се скрият едни милиарди и да се харчат тайно

Кадър БНТ

Председателят на икономическата комисия в парламента Стефан Белчев смята, че не е възможно да се скрият едни милиарди от бюджета и след това да се харчат тайно.

Чухме критиките по бюджета. Той е всичко друго, само не и готин. Ако искахме да бъдем готини, щяхме да прехвърлим тези разходи, които осветихме и плащаме в момента, за да може следващата година да започнем на една чиста основа. Това заяви председателят на икономическата комисия в НС Стефан Белчев от "Прогресивна България" в предаването „Още от деня” по БНТ.

По думите му, ако бъдат чути исканията в момента би се стигнало до стихийни действия, които той и колегите му не могат да си позволят. "Искаме всичко да е на една принципна, планова основа. В момента се правят доста сериозни анализи по министерства и други структури, за да се знае точно къде, какви процеси могат да се актуализират – защо не и един нов закон за държавната администрация? Там започнаха едни скромни промени, но за в бъдеще ще има развитие", поясни той.

Разбираме и майките, и младите лекари. За 2027-2028 г. ще има едни позитивни промени, които ще удовлетворят тези, които в момента протестират. В момента се работи по темата. Веднага след като се приеме бюджета, ще започне работата по следващия, призна Белчев.

По думите му Бюджет 2027 г. ще е наистина на „Прогресивна България” и в него нямаме никакво право и основание да подвеждаме хората, които са и избрали и всички българи.

За данъчната система няколкократно стана въпрос, че основните данъци няма да се пипат, но в случая се отвори темата за актуализиране на данъчните оценки на имотите, които 15-20 г. си стоят. За последните 5-10 г. имотите поскъпнаха пет пъти, а данъчните оценки си стоят на нивата от 2007 г., уточни председателят на икономическата комисия в НС.

Няма как да се скрият едни милиарди и след това да се харчат тайно – това го знаят много добре и колегите. Заварените ангажименти, които ние в момента плащаме са: 3,288 млрд. евро, които трябва да се разплатят минали действия, от тях за общините – 1,1 плюс още 400 млн. в удължителния бюджет в началото на годината. Освен това завишение на доходите с РМС-та – около 439 млн. евро, за земеделците – 170 милиона от украинската помощ, в АПИ – 160 млн. евро присъдени извънсъдебни споразумения. Тук има страшно много въпроси, на които ще искаме отговор. Така или иначе по дългосрочна рамка за 2027 г. дефицитът намалява, а за 2028 г. смятаме да влезем в 3% по Маастрихтските критерии. Няма нищо критично, всичко си зависи от нас, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

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