Стефан Белчев, ПБ: Ще трябва да изпием до дъно горчивата чаша с Бюджет 2026

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Бюджетът е такъв, какъвто е. Бюджет 2026 няма как да бъде преформатиран и не защото нямаме желание, а защото няма такава възможност. Просто се налага да изпием до дъно тази горчива чаша. Това заяви в интервю за „Лице в лице“ по bTV депутатът от „Прогресивна България“ (ПБ) Стефан Белчев.

Той обаче увери, че е доста по-обнадежден по отношение за финансовите параметри на Бюджет 2027 и същевременно отрече Бюджет 2026 да е дело на „Прогресивна България“.

Народният избраник добави още, че от 2021 г., със започването на удължителните бюджети, е започнало и изкривяването на финансовите рамки.

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„Надявам се в Бюджет 2027 да започнем да говорим за правенето на едни сериозни политики, които да касаят реформата в държавана администрация. По мое лично мнение 100 000 държавни служители са в повечко на България в момента. Ето защо е необходим един сериозен структурен анализ“, отбеляза Белчев.

По думите в последните над десет години изключително много е намаляло и участието на гражданите в системата на социалното осигуряване, пише novini.bg.

„В момента НОИ се издържа с не повече от 50% от нашите осигуровки, останалите 50% са от дотации от държавния бюджет“, разясни депутатът от ПБ.

Редактор "Екип на Петел",

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