Стефан Ботев се оттегля временно от управлението на Българската федерация по вдигане на тежести

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Стефан Ботев е информирал клубовете, че временно се оттегля от поста. Причината за това са здравословни проблеми, посочва БТА.

"В периода на моето отсъствие възлагам управлението на текущата дейност, оперативното ръководство и управлението на процесите на Управителния съвет и на генералния секретар на федерацията", пише в краткото си писмо Ботев.

Това означава, че властта преминава в ръцете на Марин Милашки.

Ботев бе избран за президент на Българската федерация по вдигане на тежести в края на 2024 година. Той обаче не успя да спечели нов мандат, след като в края на миналата година загуби изборите за президент от бившия олимпийски шампион Асен Златев, който бе подкрепен и от най-успешния действащ щангист на България Карлос Насар.

Само ден след избора на Златев обаче в съда постъпиха няколко жалби от клубове, които оспориха резултатите от Общото събрание. Така Ботев остана вписан в Търговския регистър като президент на БФВТ.

