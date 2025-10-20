Стефан Капитанов разказва непремълчани истории за Евксиноград в книга

Снимка Стефан Капитанов

Книгата „Евксиноград – непремълчани истории” вече пътува към своите читатели. Автор е Стефан Капитанов, управител в резиденцията в периода 1999 – 2011 г.

Официалната премиера бе в зала „Одесос” на Археологическия музей във Варна и събра стотици ценители на писаното слово. Редактор на книгата е Юлиян Атанасов, а художественото оформление е на издателство МС на Петър Тодоров.

„Работата в Евксиноград за мен не бе просто професия. За мен Евксиноград е история, епоха, мисия, отговорност, съдба и болка. И преди, и днес. Исках да се докосна до всеки детайл, съхранил богатото историческо и културно наследство на нашия край. Поставих си за цел да направя така, че тази съкровищница да бъде запазена за поколенията. Голямата ми гордост си остава построяването на храма „Свети Димитър”, който съградихме по моя инициатива, без държавни средства и изцяло с помощта на приятели спонсори. Не мога и днес да приема липсата на отношение на държавата към това райско кътче на родината”, сподели Стефан Капитанов.

„В тази книга ще срещнете неща за Евксиноград, които никой друг не е разказвал. Като се почне от оригиналната архитектура на царския дворец, напомнящ френските ренесансови дворци, мине се през уникалното парково строителство, старата царска изба и се стигне до крепостта „Кастрици”, запазила ценни артефакти от миналото на нашия край. Едно нещо няма да намерите в тази книга – това е жълтата новина, злобата, езика на омразата, който ни залива отвсякъде. Книгата не е само разказ за сътвореното по времето на Стефан Капитанов. Тя има своята познавателна стойност и художествени достойнства, които я превръщат в любопитно четиво”, заяви редакторът Юлиян Атанасов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!