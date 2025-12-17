Стефан Софиянски: "Парите от Европа изчезнаха"

кадър: Bulgaria ON AIR

"През 1997 г. ситуацията от икономическа гледна точка беше по-тежка. Трудно е, но е много важно да знаеш какво правиш и да поемеш отговорност. Тогава президентът Стоянов и аз, като министър-председател, поехме отговорността. Сега политическите сили се крият, президентът няма пълномощия да състави какъвто иска кабинет", заяви бившият служебен премиер Стефан Софиянски пред Bulgaria ON AIR.

По думите му парламентът в момента е "импотентен" и също няма да поеме отговорност.

Според Софиянски протестиращите не са демонстрирали толкова пряко срещу правителството, колкото срещу системата в България.

Бившият кмет на София е на мнение, че не сме могли да използваме членството си в Европейския съюз (ЕС).

"Най-бедната държавата сме и на последно място в ЕС по всички стандарти", посочи Софиянски и добави, че Европа ни дава пари, но ние не ги използваме: "Парите от Европа изчезнаха".

Едно служебно правителство може да свърши много работа, ако обаче не му се пречи, смята събеседникът.

"Сбъркахме приоритетите. Трябваше парите от Европа да ги вкарваме в икономиката. Ще произвеждаме повече и ще качваме доходите на работещите, след това и пенсиите. Тогава вкарай еврото. Сега ще го преболедуваме. Цялата отговорност ще я носи служебното правителство. Кой поеме отговорността за служебното правителство? То трябва да се съсредоточи върху реализирането на Плана за възстановяване и развитие", обясни Софиянски.

Старият вариант на Конституцията беше по-коректен, отбеляза той и допълни, че е царяла некомпетентност по време на управлението на Бойко Борисов.

