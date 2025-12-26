Стефан Цанев: Всички партии работят една против друга

Стопкадър бТВ

Проклятието на демокрацията е алчността, която се проявява във всичко. Демокрацията е много нестабилен режим, той се крепи само на доброволното спазване на законите и на морала на обществото. Когато се прекрачват и нарушават тези закони и този морал в името да придобиеш богатство, това е тотална алчност в момента, и това вдига хората.

Това според Стефан Цанев е причината, която е довела до масовите протести.

Аз съм живяал в общество на артисти цял живот, вече може би 50 години. Държавниците и политиците би трябвало да се научат от актьорите на тази толерантност. Може двама актьори да не се понасят един друг, но на сцената те работят в името на спектакъла. Те са толерантни към играта си на сцената един към друг, продължи големият поет.

Такива трябва да бъдат и политиците. Защото всяка партия прокламира, че работи в името на народа. Затова би трябвало да се обединят да работят за просперитета на народа и нашата държава, а това не се случва. Всички партии се мразят една друга и работят една против друга, допълни по бТВ драматургът.

