Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени” с нов албум

„За мен си е красота и си е абсолютно окей. Никога не съм се замислил, когато правех песента, че ще се казва точно така”, това коментира Стефан Вълдобрев в предаването „Събуди се” по NOVA.

Той, Иван Лечев, Веселин Веселинов-Еко и Стоян Янкулов-Стунджи представиха новите си творчески проекти. Музикантите споделиха, че в момента подготвят нов албум, озаглавен „Акустиката на България”, и дадоха подробности за предстоящото си лятно турне.

В новия си албум групата залага на различна концепция, като обръща специално внимание на заобикалящата ни среда.

"Новата песен „Красота” насочва вниманието към дребните и ежедневни, малки, красиви моменти от нашето ежедневие", коментира Стоян Янкулов-Стунджи.

Музикантът допълни, че това е усещането му, когато слуша песента, и подчерта, че думата красота никога няма да стане банална.

Стефан Вълдобрев изрази задоволство от реакцията на публиката към идеите им, като сподели, че по време на обиколките си из страната е забелязал засилен интерес към споделянето на красиви кадри.

"Виждам това, което в момента всички хора си пускаха – тези снимки, и аз го виждам ежедневно", коментира Вълдобрев.

Той допълни, че му е много по-спокойно, защото хората разбират как да си направят оптиката и блендата, за да видят това пред себе си, тъй като то може и да бъде подминато. Според музиканта човек лесно свиква с хубавото, пише novini.bg.

