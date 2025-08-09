Стефан Вълдобрев с концерт в Каварна

Снимка: Община Каварна

Впечатляващ концерт изнесоха Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ на площад „Защитата на Каварна“ в петък вечер. Събитието, част от Седмицата на морето „Каварна 2025“, привлече множество жители и гости на града, които станаха част от вълнуващо музикално преживяване, поднесено от емблематичната българска група, предава БТА.

Още с първите тонове и рифове Стефан Вълдобрев, заедно с музикантите Стоян Янкулов, Веселин Веселинов, Иван Лечев и Мирослав Иванов, създадоха енергично настроение и предразположиха публиката към активно участие. На сцената прозвучаха както песните от новия им албум „!Удивителни Въпросителни?“, така и добре познатите и обичани хитове „По-полека“, „Рай“, „Към“, „Едно“ и други.

Светлинните лазерни ефекти бяха впечатляващ акцент в концертната програма. Концертът премина при отлична организация и приповдигнато настроение.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!