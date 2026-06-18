Стефан Янев: Чуваме само заявки от управляващите, но не виждаме реални действия

Стопкадър Нова Нюз

Хубаво е, че "Прогресивна България" си дават самооценка за първите 50 дни на власт, но е хубаво да чуят и оценките на хората, които са гласували за тях, защото те не са еднозначни. За пример мога да дам договора с "Боташ". Слушахме, че този договор е много добър, но не се използва правилно, а сега изведнъж ще го предоговаряме. Кое е вярно от двете? Аз оценка не мога да дам, защото не съм запознат изцяло с договора, но ако е толкова добър, защо ще го предоговаряме?

Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият служебен премиер и лидер на партия "Български възход" Стефан Янев, който коментира първите действия на кабинета "Радев". "

"Такива неща, като "Баба Алино", се случват в България. Въпросът е колко такива селища има още в България. Аз няма да се учудя, ако са доста. Строежите край Варна са свързани с редица административни пропуски, които се решават с една глоба. На парламента трябва да му светне червена лампичка и да направи нужните промени в законите, за да не се стига до абсурда едно такова престъпление да се решава само с административно наказание - глоба", добави той.

"До момента чуваме само заявки от управляващите, а не виждаме реални действия. Честно да си призная, аз не разбрах позицията на управляващите за помощта за Украйна", завърши Стефан Янев, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!