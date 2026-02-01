Стефан Янев: Готови сме за сътрудничество с Румен Радев

кадър бТВ

Политическата нормалност може да бъде върната чрез прозрачна фискална политика, отчетност на държавата и честни избори. Това заяви лидерът на "Български възход" и бивш служебен премиер Стефан Янев в предаването "120 минути" по БТВ.

Според Стефан Янев в икономиката, армията и политиката всяка задача изисква срок и отговорност. Той изрази надежда, че действията на президента Румен Радев и неговия екип ще отговорят на големите обществени очаквания. На въпрос за бъдещо сътрудничество, Янев потвърди, че "Български възход" ще участва в предсрочните парламентарни избори и е готова да взаимодейства с формация на Румен Радев, макар до момента да не са водени разговори.

"За мен е важното разговорите да бъдат открити", отбеляза Стефан Янев.По отношение на промените в Изборния кодекс, той коментира, че управляващото мнозинство цели създаването на шум и "димна завеса", за да се постигне ниска избирателна активност. Според него това само засилва недоверието в политическата система, а честността на вота зависи пряко от активността на гражданите и организацията на наблюдатели и застъпници.

